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В отношении жителя Камчатки возбуждено дело за нападение на инспекторов ДПС

Мужчина укусил одного из инспекторов, находясь в полицейской машине, после задержания за неадекватное поведение на проезжей части дороги

ТАСС, 23 октября. Следователи в Камчатском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя Вилючинска за нападение на двух сотрудников дорожно-патрульной службы во время задержания за совершение административного правонарушения. Об этом в среду сообщается на сайте СУ СК РФ по Камчатскому краю.

"Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя ЗАТО город Вилючинск. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сотрудники МВД задержали мужчину за неадекватное поведение, когда тот находился на проезжей части дороги. После этого, сидя в полицейской машине, подозреваемый укусил одного из инспекторов, а затем ударил сотрудника Госавтоинспекции, когда был доставлен в больницу для освидетельствования на состояние опьянения.

Максимальное наказание по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Теги
РоссияКамчатский край
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