Пожарные тушат возгорание в гостинице во Владимирской области

ТАСС, 23 октября. Пожарные подразделения тушат возгорание в гостиничном комплексе в селе Сенинское дворики во Владимирской области. Данные о площади пожара и пострадавших пока уточняются, сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС

"Поступило сообщение о пожаре в номере гостинично-ресторанного комплекса по адресу: Ковровский р-н, д. Сенинские Дворики, д. 17. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре поступила в 03:00. По открытым данным, гостиничный комплекс в селе Сенинские дворики имеет четыре этажа и жилой фонд на 25 номеров.