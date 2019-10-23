В Перми устранили аварию на водопроводе, оставившую без воды более 40 тыс. жителей

ПЕРМЬ, 23 октября. /ТАСС/. Специалисты компании "Новогор-Прикамье" завершили работы по восстановлению водопровода на улице Ново-Гайвинская в Орджоникидзевском районе Перми, где из-за утечки во вторник отключили холодную воду у более чем 40 тыс. жителей. Об этом в среду сообщает пресс-служба компании.

"Специалисты "Новогор-Прикамье" завершили работы по восстановлению целостности водопровода по ул. Ново-Гайвинская, 100а. Работа насосной станции "Северная" возобновлена", - говорится в сообщении.

Авария произошла из-за повреждения стеклопластикового водовода при проведении несогласованных изыскательских работ.