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В Перми устранили аварию на водопроводе, оставившую без воды более 40 тыс. жителей

Причиной аварии стало повреждение стеклопластикового водовода при проведении несогласованных изыскательских работ

ПЕРМЬ, 23 октября. /ТАСС/. Специалисты компании "Новогор-Прикамье" завершили работы по восстановлению водопровода на улице Ново-Гайвинская в Орджоникидзевском районе Перми, где из-за утечки во вторник отключили холодную воду у более чем 40 тыс. жителей. Об этом в среду сообщает пресс-служба компании.

"Специалисты "Новогор-Прикамье" завершили работы по восстановлению целостности водопровода по ул. Ново-Гайвинская, 100а. Работа насосной станции "Северная" возобновлена", - говорится в сообщении.

Авария произошла из-за повреждения стеклопластикового водовода при проведении несогласованных изыскательских работ.

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