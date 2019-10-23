Несовершеннолетняя пропала в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Несовершеннолетняя пропала в городе Туринске Свердловской области 21 октября, ведутся ее поиски, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней в городе Туринске по статье "Убийство". Оно возбуждено с целью наиболее быстрого обнаружения девушки и установления обстоятельств. Девочка пропала 21 октября, ведутся поисковые мероприятия", - сказали в пресс-службе.

По данным поискового отряда "Прорыв", девочке 14 лет.