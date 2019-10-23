Число госпитализированных при прорыве дамбы под Красноярском выросло до 18 человек

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Число госпитализированных при прорыве дамбы золотопромышленного предприятия "Сисим" в Курагинском районе Красноярского края выросло с 17 до 18 человек, сообщили в среду ТАСС в региональном Минздраве.

Прорыв дамбы золотодобывающей артели произошел в Красноярском крае 19 октября. Разработка месторождения велась компанией "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото") в труднодоступной местности. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. Погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести.

"В краевую клиническую больницу из Красноярска был госпитализирован еще один человек, он уехал из Курагинского района в краевой центр и через несколько дней обратился к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия. Он госпитализирован, его состояние средней тяжести, угрозы жизни нет", - сказал представитель ведомства, не уточнив диагноза.

Сейчас в Красноярской краевой больнице находятся девять человек, семь пострадавших в районной больнице в Курагино, еще двое переведены в Минусинскую межрайонную больницу. Угрозы жизни госпитализированных нет.

По факту прорыва дамбы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В качестве приоритетной версии ЧП следствие рассматривает нарушения при проведении золотодобывающих работ. Суд Красноярска 21 октября арестовал на два месяца гендиректора "Сисима" Максима Ковалькова и двух его подчиненных: горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова.