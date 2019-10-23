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Пожар в номере одной из гостиниц во Владимирской области ликвидирован

Никто не пострадал

ТАСС, 23 октября. Пожар в номере гостинично-ресторанного комплекса в деревне Сенинские дворики Ковровского района Владимирской области ликвидирован, пострадавших нет. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар был в гостиничном номере. Ликвидирован. Пострадавших нет", - сказала собеседница агентства.

Информация о пожаре поступила в 03:00 мск. Общая площадь возгорания составила около 40 кв. метров. К ликвидации последствий привлекалось 11 единиц техники, 27 человек, говорится на сайте ведомства.

По открытым данным, гостиничный комплекс в деревне Сенинские дворики имеет четыре этажа и жилой фонд на 25 номеров.

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РоссияВладимирская область
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