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В Москве двое мужчин забрали интернет-заказ на миллион рублей, не заплатив за него

По данному факту проводится проверка

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Двое мужчин в Москве по размещенному на одном из сайтов объявлению о продаже одежды выбрали и забрали вещей на более чем 1 млн рублей, не заплатив денег. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"22 октября в ОМВД России по району Хамовники поступило заявление от женщины о том, что она разместила на сайте объявление о продаже мужских курток. Спустя несколько дней приехали двое мужчин, выбрали одну куртку из крокодиловой кожи, одну куртку из кожи страуса, ремень из крокодиловой кожи, портмоне. Они показали скриншот чека о переводе денежных средств, после чего ушли. Однако деньги на счет не поступили. Ущерб составил более 1 млн рублей", - сказали в главке.

По данному факту проводится проверка.

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Россия
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Источник: у правоохранительных органов России нет уведомления из США о задержании Билалова
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