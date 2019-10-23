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В Липецкой области машина въехала в бетонное ограждение

В результате инцидента погибли два человека, еще пять получили травмы

ТАСС, 23 октября. Легковой автомобиль "Жигули" въехал в бетонное ограждение в селе Захаровке Липецкой области, погибли два человека, пятеро получили травмы. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

По ее данным, ДТП произошло в среду около 04:00 мск. "По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "Жигули" не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение в селе Захаровке Воловского района Липецкой области. Двое погибли, пятеро травмированы", - сказала она.

Представитель пресс-службы ведомства добавила, что на месте ДТП работают сотрудники полиции и представители экстренных служб, устанавливаются причины произошедшего.

Теги
РоссияЛипецкая область
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