Полицейские на Сахалине ликвидировали наркопритон

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидировали наркопритон в Южно-Сахалинске. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Задержан непосредственный организатор наркопритона 42-летний ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков житель областного центра. Оперативники установили, что гражданин регулярно предоставлял свой гаражный бокс для изготовления и употребления наркозависимыми запрещенных к обороту веществ", - говорится в сообщении.

В момент задержания в гараже помимо хозяина находились еще четыре человека. При осмотре помещения были обнаружены шприцы, а также инструментарий для приготовления наркотиков кустарным способом. По информации пресс-службы, экспертиза показала, что в притоне употреблялся наркотик опийной группы - дезоморфин, который разрушает человеческий организм за очень короткое время.

Возбуждено два уголовных дела по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Дезоморфин - это один из самых особо опасных видов наркотических веществ. Его употребление приводит к нарушению в работе эндокринной системы и мышечным расстройствам, вызывает разрушение костной ткани, расстройство нервной системы, минеральный дисбаланс, воспалительные процессы в печени и почках. Зависимость от наркотика нередко появляется после первой дозы. Кроме того, по данным органов здравоохранения, у 33% дезоморфиновых наркоманов регистрируется гепатит С.