Источник: у правоохранительных органов России нет уведомления из США о задержании Билалова

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы не получали уведомления от США о задержании во Флориде бывшего главы компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, в отношении которого в 2013 году МВД России возбудило уголовное дело о злоупотребление полномочиями в коммерческой организации. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В МВД России официального уведомления о задержании Билалова не поступало", - сказал он.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает. Вместе с тем источник напомнил, что между Россией и США нет договора о выдаче лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступлениях, передача может осуществляться лишь путем депортации из США в Россию.

По словам источника, в 2016 году РФ направляла в Швейцарию и США, где могли находиться Магомед и Ахмед Билаловы, необходимые в таких случаях запросы, но тогда они фактически остались без ответа. При этом он не смог уточнить, расследуется ли сейчас в отношении Билаловых уголовное дело. Во вторник газета The Miami Herald со ссылкой на источники сообщила, что Билалов задержан недалеко от Майами (штат Флорида) службой иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

Еще один источник ТАСС сообщил, что МВД России не прекращало расследование уголовного дела в отношении Билалова, он по-прежнему числится в международном розыске.

В базе данных МВД Билалов значится в федеральном розыске, так как является фигурантом дела. При этом в базе данных МВД говорится, что мера пресечения в отношении него не избиралась.

Как уточнил собеседник агентства, в рамках расследования уголовного дела была получена информация о проживании Билалова в США. "В связи с этим в мае этого года МВД России направило запрос в США", - сказал источник.