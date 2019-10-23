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СК завершил расследование по нападению экс-депутата Верховной рады на посольство России

Николая Рудьковского обвиняют в нападении на российское диппредставительство в Киеве в 2014 году

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Уголовное дело в отношении Рудьковского выделено в отдельное производство и направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала Петренко.

Рудьковский был объявлен в международный розыск и в 2018 году задержан в аэропорту Внуково при пересечении границы Российской Федерации. Сейчас он находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, 14 июня 2014 года в Киеве граждане Украины Владимир Назаренко, Владимир Романцов, Алексей Бакай и другие лица из числа активистов украинских националистических организаций "Правый сектор" (запрещена в РФ), "Азов" и других праворадикальных объединений совершили нападение на посольство РФ <…> забросали административное здание посольства камнями и пытались поджечь его при помощи пиротехнических изделий. Вооружившись топорами, палками, ломами и другими предметами, нападавшие также повредили дипломатические автомобили", - сообщила представитель СК.

Прибывший на место происшествия депутат Верховной Рады Украины Николай Рудьковский присоединился к радикалам. В составе группы лиц он принял активное участие в нападении на российскую дипломатическую миссию. Как полагает следствие, целью противоправных действий депутата и других нападавших было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами.

"Преступные действия указанных лиц нарушили нормальный порядок работы посольства, а также причинили имущественный ущерб Министерству иностранных дел России на общую сумму более 14 млн рублей", - добавила Светлана Петренко. "Следственный комитет России принимает все предусмотренные действующим законодательством меры по привлечению к уголовной ответственности других соучастников нападения на российскую дипломатическую миссию в Киеве в июне 2014 года", - подчеркнула представитель СК.

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