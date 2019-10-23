Прокуратура начала проверку после гибели трех человек на руднике в Красноярском крае

"Прокуратура города Норильска организовала проверку по факту обнаружения 22.10.2019 в ПАО "ГМК "Норильский никель" в тупиковой горной выработке транспортного заезда № 2 тел трех работников с признаками отравления. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению на предприятии требований охраны труда. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комиссией под председательством представителя Енисейского управления Ростехнадзора проводится расследование причин и обстоятельств случившегося. ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

По версии следствия, 22 октября двое сотрудников спустились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1,345 тыс. метров для проверки состояния объекта. Через несколько часов, когда мужчины не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. После того как все трое перестали выходить на связь, на их поиски отправилась группа, которая и обнаружила погибших. В рамках расследования назначены три судмедэкспертизы. Предварительная причина смерти рабочих - отравление неустановленным веществом.