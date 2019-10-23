В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки леса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. Уголовное дело возбуждено по факту незаконной вырубки более 13,7 тыс. кубометров древесины в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По версии следствия, семь работников, трудящихся на индивидуального предпринимателя, незаконно заготовили 13,74 тыс. кубометров древесины на сумму около 440 тыс. рублей. Следственным отделом ОМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений")", - говорится в сообщении.

По данным полиции, лесорубы заготовили древесину с разрешения местного чиновника, который сказал им, что этот вопрос согласован, на вырубку есть разрешительные документы. Сам чиновник, опрошенный полицейскими, отрицает факт вырубки леса.

Во вторник два источника в силовых структурах сообщали ТАСС об оперативных мероприятиях, которые прошли в администрации Тихвинского района. Они были связаны с незаконной рубкой леса, который понадобился для восстановления разрушенного моста - единственного пути в деревню Ладвуши. Оперативные мероприятия закончились без задержаний. Но при проведении обысков в администрации Тихвинского района была изъята различная документация, имеющая отношение к данному делу.