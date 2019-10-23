Юноша с ножом задержан на территории саратовской школы

САРАТОВ, 23 октября. /ТАСС/. Полиция начала проверку после того, как накануне вечером на территории школы был задержан 18-летний парень. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Саратову.

"На территории школы был задержан 18-летний гражданин. Ранее в дежурную часть с сообщением о нем обратились очевидцы. По данному факту проводится проверка", - сообщили в УМВД по городу Саратову, добавив, что молодой человек после задержания был передан медработникам.

Ранее местные жители в социальных сетях сообщили, что возле школы № 23 в Заводском районе Саратова был замечен молодой человек, который вел себя неадекватно. Местные СМИ опубликовали фото очевидцев. Н

а снимках видно, что в руках у парня, стоящего на площадке перед школой, находится предмет, похожий на нож.