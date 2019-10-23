Крымчанин оштрафован на 100 тыс. рублей за призывы к экстремизму

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Суд Севастополя оштрафовал житель села Штурмовое на 100 тыс. рублей за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом в среду сообщили журналистам в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Балаклавским районным судом Севастополя житель села Штурмовое признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). В силу того, что подсудимый полностью признал свою вину и способствовал раскрытию преступления, раскаялся, он приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в среду в сообщении УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что 35-летний уроженец Узбекистана, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений. На закрытых занятиях он проводил идеологическую обработку верующих, вовлекая в экстремистскую деятельность новых членов. В ходе обысков по месту проживания у подсудимого изъята запрещенная литература, уточнили в УФСБ.

"В ходе следствия фигурант дела дал показания о связях крымских салафитов с проживающим на Украине фундаменталистским теологом Абу Яхъей Крымским", - добавили в УФСБ.