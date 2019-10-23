Полиция задержала подозреваемого в массовом убийстве в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек в Орловском районе Ростовской области, где 22 октября произошла перестрелка. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.

"На данный момент по факту происшествия, случившегося 22 октября в Орловском районе Ростовской области, сотрудники полиции совместно с представителями следственного управления СК России по Ростовской области и Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого в совершении убийства. На территории района и близлежащих поселений продолжают проводиться необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении убийства", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас сотрудниками органов внутренних дел и представителями регионального управления Росгвардии проводится "комплексная отработка районов по обнаружению лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления".