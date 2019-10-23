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Полиция задержала подозреваемого в массовом убийстве в Ростовской области

В региональном управлении МВД добавили, что на территории Орловского района области продолжаются оперативно-разыскные мероприятия
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© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 октября. /ТАСС/. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек в Орловском районе Ростовской области, где 22 октября произошла перестрелка. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.

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"На данный момент по факту происшествия, случившегося 22 октября в Орловском районе Ростовской области, сотрудники полиции совместно с представителями следственного управления СК России по Ростовской области и Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого в совершении убийства. На территории района и близлежащих поселений продолжают проводиться необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении убийства", - говорится в пресс-релизе. 

Сейчас сотрудниками органов внутренних дел и представителями регионального управления Росгвардии проводится "комплексная отработка районов по обнаружению лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления".

Теги
РоссияРостовская область
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