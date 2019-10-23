В Москве неизвестный с пистолетом похитил из салона связи более 730 тыс. рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина, угрожая огнестрельным оружием, похитил из салона связи в Москве более 730 тыс. рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"22 октября в 19:55 в службу "02" поступило сообщение о разбое по адресу: Москва, улица Менжинского, дом 36. Полицейские, прибыв на место, установили, что ранее в помещение салона сотовой связи ООО "Сеть ", расположенного в ТЦ по указанному адресу, вошел неизвестный, лицо которого было прикрыто шарфом. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он открыто похитил из подсобного помещения денежные средства в сумме 733 тыс. 600 рублей и скрылся", - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере").