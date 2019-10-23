Британская полиция обнаружила 39 тел в прицепе грузовика

ТАСС, 23 октября. Полиция обнаружила 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне британского города Грейс в графстве Эссекс. Об этом сообщила в среду полиция графства.

"Нам поступил вызов от службы скорой помощи после обнаружения прицепа с людьми внутри <...> Экстренные службы констатировали смерть 39 человек. По предварительным данным, среди погибших 38 взрослых и один подросток. 25-летний мужчина из Северной Ирландии задержан по подозрению в убийстве", - говорится в сообщении.

По сведениям правоохранителей, грузовик, предположительно, прибыл в страну из Болгарии 19 октября. Задержанный - водитель грузовика.