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Британская полиция обнаружила 39 тел в прицепе грузовика

Водителя грузовика задержали по подозрению в убийстве

ТАСС, 23 октября. Полиция обнаружила 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне британского города Грейс в графстве Эссекс. Об этом сообщила в среду полиция графства.

"Нам поступил вызов от службы скорой помощи после обнаружения прицепа с людьми внутри <...> Экстренные службы констатировали смерть 39 человек. По предварительным данным, среди погибших 38 взрослых и один подросток. 25-летний мужчина из Северной Ирландии задержан по подозрению в убийстве", - говорится в сообщении.

По сведениям правоохранителей, грузовик, предположительно, прибыл в страну из Болгарии 19 октября. Задержанный - водитель грузовика.

Теги
БолгарияВеликобритания
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