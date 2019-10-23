В Уфе умерла 14-летняя школьница

УФА, 23 октября. /ТАСС/. Следователи Уфы проводят доследственную проверку в связи с гибелью школьницы. Она потеряла сознание в туалете торгового центра, а позднее, не приходя в сознание, умерла в больнице, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту смерти 14-летней жительницы Уфы. По предварительным данным, компания из троих подростков находилась в туалете ТРК "Семья". Девушка потеряла сознание, находящиеся рядом посетители торгового комплекса вызвали скорую помощь, после чего девочка была госпитализирована, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, в тот же день умерла, не приходя в сознание", - говорится в сообщении.

Как сообщили местные СМИ, компания подростков вдыхала газ из баллона для заправки зажигалок, чтобы получить опьяняющий эффект. Эту версию ТАСС также подтвердил источник в правоохранительных органах. "Вероятно, подростки дышали газом из баллончика для заправки зажигалок"​, - сказал источник.

Точную причину смерти школьницы должна установить судебно-медицинская экспертиза.