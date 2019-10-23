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Три человека погибли в ДТП в Вологодской области

По предварительным данным, водитель одной из машин выехал на встречную полосу
Описание
© Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

ВОЛОГДА, 23 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате лобового столкновения машин ВАЗ-2107 и LADA Largus в Вологодской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

"Сегодня в 7 утра на 105-м километре трассы Чекшино - Тотьма - Никольск в Бабушкинском районе Вологодской области вблизи деревни Миньково произошло лобовое столкновение машин ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1971 года рождения и LADA Largus под управлением мужчины 1980 года рождения. Оба водителя и пассажирка LADA, женщина 1967 года рождения, погибли на месте", - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по области Евгений Ворочалков.

По его данным, водитель LADA был зарегистрирован в Кировской области, его пассажирка - в Псковской, водитель второй машины - в Тотемском районе Вологодской области. В LADA перевозились коробки с крокодилом, питоном, ежом, кроликом и морской свинкой. По предварительным данным, животные не пострадали, сотрудники МЧС доставили их на временное содержание в медицинское учреждение села Бабушкино.

Описание
© Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

"Предварительно, кто-то из участников ДТП выехал на встречную полосу, с этим сейчас разбираются. Сотрудники ДПС регулируют движение вручную, чтобы обеспечить проезд другим машинам. Куда везли животных, не ясно, в машине найдены также рекламные плакаты об аттракционах с участием животных", - сказал представитель УМВД.

Теги
РоссияВологодская область
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