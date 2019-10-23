Экс-мэр Волжского госпитализирована после ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Две женщины погибли во вторник утром в ДТП под Волгоградом. Находившаяся за рулем экс-мэр города Волжского (Волгоградская область) Марина Афанасьева госпитализирована. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Экс-мэр Волжского Афанасьева поехала сегодня утром еще с двумя женщинами за грибами, в Быковском районе ее машина вылетела с трассы на обочину. Обе пассажирки погибли, Афанасьеву увезли в больницу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили факт ДТП. Личности погибших и потерпевшей не уточняются.

"В Быковском районе около 9 утра на 671-м километре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград 64-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной Volkswagen Tiguan, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где допустила опрокидывание автомашины в кювет. В результате ДТП от полученных травм погибли две женщины-пассажирки. Водитель с различными травмами доставлена в больницу", - сказал представитель областного главка МВД.

На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Марина Афанасьева является уроженкой города Волжского. В 1990-х избиралась в городской совет народных депутатов, в 2000-х годах - в городскую думу Волжского. В 2009 году победила на выборах главы города. В 2013 году не смогла участвовать в выборах мэра, так как не собрала нужное количество подписей избирателей. С 2013 года по настоящее время мэром Волжского является Игорь Воронин.