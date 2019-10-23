Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Экс-мэр Волжского госпитализирована после ДТП под Волгоградом

Еще два человека погибли
Описание
© ГУ МВД по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 23 октября. /ТАСС/. Две женщины погибли во вторник утром в ДТП под Волгоградом. Находившаяся за рулем экс-мэр города Волжского (Волгоградская область) Марина Афанасьева госпитализирована. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Экс-мэр Волжского Афанасьева поехала сегодня утром еще с двумя женщинами за грибами, в Быковском районе ее машина вылетела с трассы на обочину. Обе пассажирки погибли, Афанасьеву увезли в больницу", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области подтвердили факт ДТП. Личности погибших и потерпевшей не уточняются.

"В Быковском районе около 9 утра на 671-м километре автодороги Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград 64-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной Volkswagen Tiguan, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где допустила опрокидывание автомашины в кювет. В результате ДТП от полученных травм погибли две женщины-пассажирки. Водитель с различными травмами доставлена в больницу", - сказал представитель областного главка МВД.

На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции, наряды ДПС, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Марина Афанасьева является уроженкой города Волжского. В 1990-х избиралась в городской совет народных депутатов, в 2000-х годах - в городскую думу Волжского. В 2009 году победила на выборах главы города. В 2013 году не смогла участвовать в выборах мэра, так как не собрала нужное количество подписей избирателей. С 2013 года по настоящее время мэром Волжского является Игорь Воронин.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Госпитализация девочкам не потребовалась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС