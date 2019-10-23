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В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов

Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых машин произошло на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, в результате аварии пострадали шесть пешеходов и водитель одной из машин, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Пострадали семь человек: шесть пешеходов, водитель одного из автомобилей. Спасатели деблокировали из перевернутого автомобиля женщину", - сказала представитель ведомства.

Авария произошла около 11:50 мск. Столкнулись Volkswagen Polo и Renault. После аварии Volkswagen заехал на пешеходную зону, а Renault перевернулся.

В управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области в свою очередь сообщили, что, по их данным, в результате аварии пострадали шесть человек. "В результате ДТП пострадали шесть человек: пять пешеходов в состоянии средней степени тяжести, один водитель в тяжелом состоянии. Данные по пострадавшим уточняются", - сообщили журналистам в ведомстве.

Городские СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, на котором видно, что серый седан Volkswagen Polo врезался в белый кроссовер Renault Kaptur, который от удара перевернулся. Оба автомобиля после столкновения сначала оказались на пешеходном переходе, по которому на зеленый сигнал светофора шли люди, затем Volkswagen выехал на тротуар.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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