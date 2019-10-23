В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых машин произошло на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, в результате аварии пострадали шесть пешеходов и водитель одной из машин, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
"Пострадали семь человек: шесть пешеходов, водитель одного из автомобилей. Спасатели деблокировали из перевернутого автомобиля женщину", - сказала представитель ведомства.
Авария произошла около 11:50 мск. Столкнулись Volkswagen Polo и Renault. После аварии Volkswagen заехал на пешеходную зону, а Renault перевернулся.
В управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области в свою очередь сообщили, что, по их данным, в результате аварии пострадали шесть человек. "В результате ДТП пострадали шесть человек: пять пешеходов в состоянии средней степени тяжести, один водитель в тяжелом состоянии. Данные по пострадавшим уточняются", - сообщили журналистам в ведомстве.
Городские СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, на котором видно, что серый седан Volkswagen Polo врезался в белый кроссовер Renault Kaptur, который от удара перевернулся. Оба автомобиля после столкновения сначала оказались на пешеходном переходе, по которому на зеленый сигнал светофора шли люди, затем Volkswagen выехал на тротуар.