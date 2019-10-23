В Петербурге две иномарки после ДТП врезались в толпу пешеходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых машин произошло на Лермонтовском проспекте Санкт-Петербурга, в результате аварии пострадали шесть пешеходов и водитель одной из машин, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Пострадали семь человек: шесть пешеходов, водитель одного из автомобилей. Спасатели деблокировали из перевернутого автомобиля женщину", - сказала представитель ведомства.