В Коми возбудили уголовное дело по факту демонтажа путей РЖД

СЫКТЫВКАР, 23 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Республике Коми возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации поселка Троицко-Печорск. Она подозревается в превышении должностных полномочий. В результате были демонтированы подъездные железнодорожные пути и насыпь под ними. Об этом в среду сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации поселка Троицко-Печорск, подозреваемой в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015 году руководитель поселковой администрации предприняла ряд действий, в результате которых демонтировали подъездные железнодорожные пути на станции Троицко-Печорск, а также насыпь под ними. Ущерб собственнику путей и насыпи - ОАО "РЖД" - оценен в 20 млн рублей.

Речь идет о бывшей главе поселковой администрации Елене Савченко. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по региону. "Исчезновение путей и насыпи не повлияло на железнодорожное сообщение, поскольку это подъездные пути. Куда они использовались, выясняется. Вопрос по мере пресечения еще не решался", - пояснили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.