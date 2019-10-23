В Петербурге завели дело на мужчину, выстрелившего в полицейского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после стрельбы по сотруднику полиции в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

"Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья") в отношении мужчины 1985 года рождения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Во вторник в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области ТАСС сообщили, что мужчина в состоянии наркотического опьянения выстрелил в сотрудника полиции, приехавшего на вызов. Злоумышленник был доставлен в отдел полиции.

В СК отметили, что выстрел был произведен из самодельного огнестрельного оружия после того, как полицейский потребовал от мужчины прекратить противоправные действия. В настоящее время подозреваемый находится в токсикологическом отделении больницы. "Решается вопрос о его задержании, об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - отметили в СК.

Сотрудник полиции после инцидента госпитализирован, пуля попала ему в грудь. Ранение оказалось не проникающим, его жизни ничего не угрожает.