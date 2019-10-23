В Москве задержали таксиста, угрожавшего ножом водителю машины скорой помощи

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ГИБДД задержали на северо-востоке Москвы таксиста, который не уступил дорогу автомобилю скорой помощи с включенным сигналом, а затем в ходе словесного конфликта угрожал его водителю ножом. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

В ведомстве отметили, что в отдел полиции поступило заявление от водителя скорой помощи одной из столичных больниц. По его словам, во время поездки на служебном транспорте он включил специальные световые сигналы и сообщил о необходимости уступить дорогу находившемуся спереди водителю такси. Однако, как добавили в пресс-службе, тот не выполнил просьбу и вышел из салона. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого таксист вытащил нож, стал угрожать своему оппоненту и ударил его по лицу.

"Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 54-летний приезжий. Из транспортного средства подозреваемого был изъят нож", - добавили в главке.

По факту конфликта возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.