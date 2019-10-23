Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали таксиста, угрожавшего ножом водителю машины скорой помощи

Также по факту конфликта возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ГИБДД задержали на северо-востоке Москвы таксиста, который не уступил дорогу автомобилю скорой помощи с включенным сигналом, а затем в ходе словесного конфликта угрожал его водителю ножом. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

В ведомстве отметили, что в отдел полиции поступило заявление от водителя скорой помощи одной из столичных больниц. По его словам, во время поездки на служебном транспорте он включил специальные световые сигналы и сообщил о необходимости уступить дорогу находившемуся спереди водителю такси. Однако, как добавили в пресс-службе, тот не выполнил просьбу и вышел из салона. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого таксист вытащил нож, стал угрожать своему оппоненту и ударил его по лицу.

"Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 54-летний приезжий. Из транспортного средства подозреваемого был изъят нож", - добавили в главке.

По факту конфликта возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Госпитализация девочкам не потребовалась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС