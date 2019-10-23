В Москве водитель погрузчика сбил двух сотрудниц МВД и скрылся с места происшествия

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Водитель погрузчика сбил двух работниц финансового департамента МВД РФ в Москве и скрылся с места аварии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возле дома 6 в Погорельском переулке водитель сбил двух сотрудниц финансового департамента МВД и скрылся. Женщинам вызвали скорую. Решается вопрос об их госпитализации", - сказал собеседник агентства.

Информацию о происшествии ТАСС подтвердили в ГИБДД Москвы. "В Погорельском переулке возле дома 6 водитель автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Принимаются меры к задержанию", - сказали в Госавтоинспекции.