Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве водитель погрузчика сбил двух сотрудниц МВД и скрылся с места происшествия

Инцидент произошел в Погорельском переулке

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Водитель погрузчика сбил двух работниц финансового департамента МВД РФ в Москве и скрылся с места аварии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возле дома 6 в Погорельском переулке водитель сбил двух сотрудниц финансового департамента МВД и скрылся. Женщинам вызвали скорую. Решается вопрос об их госпитализации", - сказал собеседник агентства.

Информацию о происшествии ТАСС подтвердили в ГИБДД Москвы. "В Погорельском переулке возле дома 6 водитель автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Принимаются меры к задержанию", - сказали в Госавтоинспекции.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Госпитализация девочкам не потребовалась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС