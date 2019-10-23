Ставропольский суд обязал предпринимателя демонтировать незаконно построенную дамбу

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Районный суд обязал предпринимателя демонтировать дамбу, которая была незаконно построена на реке Малый Гок в Красногвардейском районе Ставрополья. Об этом в среду сообщается на сайте краевой прокуратуры.

"В суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на индивидуального предпринимателя демонтировать самовольно возведенное гидротехническое сооружение. Решением Красногвардейского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель самовольно построил дамбу поперек русла реки Малый Гок. В результате был перекрыт естественный путь движения реки, произошло изменение глубины и ширины русла, а также подтопление берегов.

Ранее власти Ставропольского края неоднократно обращали внимание на проблему незаконного возведения гидротехнических сооружений и объектов, что могло усугубить ход майского паводка 2017 года в регионе. Во время паводка в 29 населенных пунктах было подтоплено более 2 тыс. жилых домов и более 3,5 тыс. придомовых территорий. В регионе проходит ревизия гидротехнических сооружений и создается подробная мониторинговая карта водных объектов.

Прорыв дамбы стал причиной трагедии в Красноярском крае - 19 октября в районе поселка Щетинкино на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 17 человек. Трое числятся пропавшими без вести.