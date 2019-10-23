Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на северо-западе Москвы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на улице Народного ополчения на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Неразорвавшийся снаряд был найден по адресу: улица Народного ополчения, дом 10, корпус 2. Место обнаружения опасного предмета оцеплено правоохранителями", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, в ближайшее время снаряд будет увезен представителями военной комендатуры в безопасное место и уничтожен.