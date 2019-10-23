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Спасатели завершили буксировку потерявшего ход в Баренцевом море траулера в Кольский залив

Буксировка продлилась около суток

МУРМАНСК, 23 октября. /ТАСС/. Спасательное судно "Мурманрыба" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства доставило в среду аварийный траулер "Поларис" с 10 рыбаками на борту в Кольский залив. Об этом сообщил ТАСС начальник отряда Анатолий Леонтьев.

"Траулер успешно доставлен в Кольский залив, здесь портовые буксиры доставят его к причалу порта Мурманск", - сказал начальник отряда.

По его словам, несмотря на сложные погодные условия, операция прошла успешно, спасатели успели привести траулер в Кольский залив до усиления шторма. Пострадавших нет. Буксировка продлилась около суток.

Траулер "Поларис" подал сигнал о бедствии, когда намотал трал на винт и дрейфовал в открытом море при ветре около 10 м/с и волне высотой 2-3 м. Днем во вторник "Поларис" был взят на буксир спасательным судном "Мурманрыба".

Мурманская транспортная прокуратура ранее сообщила, что начала проверку по факту происшествия с траулером "Поларис".

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