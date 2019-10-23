Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга готовил взрыв во Владивостоке в 2017 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Свидетель по делу о взрыве в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года Мухаммаджон Турдиев проходил подготовку в лагере боевиков вместе с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым и готовил взрыв во Владивостоке в 2017 году. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела о теракте в метро Мурат Сагитов.

"Прокурор сегодня на выездном заседании суда снова читала материалы уголовного дела. Она огласила информацию о том, что Мухаммаджон Турдиев собирался взорвать военный корабль во Владивостоке в 2017 году. Турдиев проходил подготовку в Сирии вместе с Джалиловым", - сказал адвокат.

Сагитов также отметил, что Турдиев проходит по делу о взрыве в метро в качестве свидетеля. В отношении него ранее возбудили уголовное дело о подготовке ко взрыву во Владивостоке. Допросить его на судебном заседании по делу о теракте в метро Петербурга не удалось, поэтому его письменные показания огласила прокурор.

На предыдущем выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в Петербурге был допрошен последний из 11 обвиняемых Аброр Азимов, следствие считает, что он вместе со своим старшим братом Акрамом финансировали теракт в петербургском метро. Обвиняемый заявил, что признательные показания в рамках досудебного расследования он давал под давлением, свою вину не признает, с Джалиловым никогда не был знаком.

Об уголовном деле

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", однако ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

Перед судом предстали 11 обвиняемых по делу о теракте: Аброр Азимов, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов.