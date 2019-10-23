Источник: МВД России направило запрос в США о задержании Ахмеда Билалова

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. МВД России запросило у США информацию о задержании бывшего главы компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова, обвиняемого в РФ в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"МВД направило коллегам из США запрос о задержании гражданина РФ Ахмеда Билалова, в том числе о его возможной депортации в Россию, где он обвиняется в совершении преступления", - сказал собеседник агентства.

На данный момент никаких уведомлений от США о задержании Билалова в правоохранительные органы РФ не поступало. Ранее источник сообщил, что уголовное дело в отношении Билалова не закрывалось, его расследование в настоящее время продолжается, он находится в международном розыске. Однако из-за отсутствия соглашения между США и РФ о выдаче подозреваемых и обвиняемых лиц Билалова могут только депортировать в Россию.

Причины задержания

Билалов был задержан во Флориде в связи с нарушением иммиграционного законодательства США и ожидает депортации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в среду представитель пресс-службы Иммиграционно-таможеннйо службы при Министерстве внутренней безопасности США Тэмми Спайсер.

"48-летний Ахмед Билалов, незаконно находящийся в США гражданин России, был арестован 22 октября в его доме во Флориде сотрудниками отдела контроля и депортации Иммиграционно-таможенной службы, - отметила она. - 2 мая 2016 года он въехал на территорию США по неиммиграционной визе, однако не покинул территорию страны по истечении срока действия разрешения на пребывание. В настоящее время он находится в ведении Иммиграционно-таможенной службы в ожидании процедуры депортации".

Она пояснила, что дела иностранцев, подвергающихся процедуре депортации, рассматривают федеральные иммиграционные суды и окончательное решение принимают именно они.

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