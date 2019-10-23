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Из России в Испанию экстрадирован криминальный авторитет Ониани

Тариэл Ониани был неоднократно судим за разбой и кражу

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Криминальный авторитет Тариэл Ониани (Мулухов) экстрадирован из России в Испанию. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Состоялась экстрадиция из России в Испанию Тариела Ониани (Мулухова), 1958 года рождения. Он разыскивался испанскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к преступной деятельности", - сообщила она.

Как уточнила Волк, перед экстрадицией Ониани был лишен российского гражданства. "Экстрадиции осужденного в Королевство Испания препятствовало наличие у него российского гражданства. Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с компетентными службами выяснили, что оно получено с нарушением законодательства. После этого фигурант в установленном порядке лишен гражданства РФ", - пояснила она.

Тариэл Ониани был неоднократно судим за разбой и кражу. В 1980-е годы он был крупным криминальным авторитетом в Москве, в 1990-е годы переехал во Францию, потом - в Испанию, где занялся строительным бизнесом. Ониани скрылся после одной из крупнейших в Европе полицейских операций "Оса", в ходе которой были проведены обыски, в том числе на его объектах.

В апреле 2006 года он получил российское гражданство, в 2009 году был задержан за похищение бизнесмена. Хамовнический суд столицы в 2010 году приговорил Ониани к десяти годам лишения свободы.

В новость были внесены изменения (17:46 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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ИспанияРоссия
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