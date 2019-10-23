Рейс из Петербурга в Париж задержался на пять часов из-за попавшей в двигатель птицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Россия", который направлялся в Париж, задержался в петербургском аэропорту Пулково почти на пять часов из-за попавшей в двигатель птицы, пассажиров отправили резервным бортом, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Рейс № 6635 Санкт-Петербург - Париж был задержан в связи с попаданием птицы в воздушное судно. Руководство авиакомпании оперативно приняло решение о предоставлении резервного самолета, который вылетел в 14:42 мск", - сказал официальный представитель компании.

Он добавил, что пассажиров отправили самолетом Airbus А319. Часть из них получили билеты на другие рейсы "Аэрофлота" и Air France. Всем пассажирам задержанного рейса предоставили напитки и питание.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс должен был вылететь по расписанию в 09:10 мск.