Адвокат сообщил, что срок следствия по делу сестер Хачатурян продлили до конца года

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ на два месяца продлил срок предварительного следствия уголовного дела в отношении трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Как сообщил ТАСС защитник одной из обвиняемых Алексей Паршин, Мосгорсуд в четверг рассмотрит ходатайство СК о продлении сестрам срока запрета определенных действий.

"Срок предварительного следствия по делу в отношении наших подзащитных продлен до 28 декабря. До этой же даты Следственный комитет просит Мосгорсуд продлить им срок запрета определенных действий", - сказал адвокат, уточнив, что судебное заседание по продлению меры пресечения назначено на 24 октября на 10:30 мск.

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что их действия были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца.

Обвиняемые и их защитники знакомятся с 30 томами уголовного дела.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда. Согласно избранной обвиняемым меры пресечения, они не могут покидать свои дома без разрешения следователя.