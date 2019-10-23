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Дело сестер Хачатурян

Адвокат сообщил, что срок следствия по делу сестер Хачатурян продлили до конца года

Защитник одной из обвиняемых Алексей Паршин также заявил, что Мосгорсуд 24 октября рассмотрит ходатайство СК о продлении сестрам срока запрета определенных действий

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ на два месяца продлил срок предварительного следствия уголовного дела в отношении трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Как сообщил ТАСС защитник одной из обвиняемых Алексей Паршин, Мосгорсуд в четверг рассмотрит ходатайство СК о продлении сестрам срока запрета определенных действий.

"Срок предварительного следствия по делу в отношении наших подзащитных продлен до 28 декабря. До этой же даты Следственный комитет просит Мосгорсуд продлить им срок запрета определенных действий", - сказал адвокат, уточнив, что судебное заседание по продлению меры пресечения назначено на 24 октября на 10:30 мск.

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции: им вменяется убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом в обвинении следствие указывает, что их действия были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Адвокаты настаивают, что свои действия девушки совершили в рамках необходимой обороны от продолжавшегося многие годы насилия со стороны отца.

Обвиняемые и их защитники знакомятся с 30 томами уголовного дела.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян, а 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда. Согласно избранной обвиняемым меры пресечения, они не могут покидать свои дома без разрешения следователя.

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Дело сестер Хачатурян
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