В британской полиции считают, что прицеп с 39 трупами прибыл в Эссекс из Бельгии

По данным правоохранительных органов, сам тягач при этом прибыл из Северной Ирландии. Газета Daily Mirror также опубликовала фото 25-летнего водителя, которого полиция сейчас подозревает в убийстве. Как сообщает издание, мужчину зовут Мо Робинсон, он родом из Северной Ирландии.

ТАСС, 23 октября. Британская полиция предполагает, что прицеп, в котором в среду правоохранители обнаружили 39 трупов, прибыл в страну из бельгийского порта Зебрюгге. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию графства Эссекс.

Ранее МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки Scania был зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов в свою очередь заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось. Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что страна посодействует в расследовании инцидента.

В среду полиция Эссекса проинформировала об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс. По предварительным данным, среди погибших - 38 взрослых и один подросток. 25-летний водитель из Северной Ирландии задержан по подозрению в убийстве.

В новость внесена правка (18:42 мск) - передается с уточнениями в заголовке и тексте в связи с исправлением у агентства Reuters