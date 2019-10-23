В британской полиции считают, что прицеп с 39 трупами прибыл в Эссекс из Бельгии

ТАСС, 23 октября. Британская полиция предполагает, что прицеп, в котором в среду правоохранители обнаружили 39 трупов, прибыл в страну из бельгийского порта Зебрюгге. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию графства Эссекс.
По данным правоохранительных органов, сам тягач при этом прибыл из Северной Ирландии. Газета Daily Mirror также опубликовала фото 25-летнего водителя, которого полиция сейчас подозревает в убийстве. Как сообщает издание, мужчину зовут Мо Робинсон, он родом из Северной Ирландии.
Police said they believed the lorry had travelled from Zeebrugge, Belgium. https://t.co/4ZuW4z3pp7— Daily Mirror (@DailyMirror) October 23, 2019
Ранее МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки Scania был зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов в свою очередь заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось. Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что страна посодействует в расследовании инцидента.
В среду полиция Эссекса проинформировала об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс. По предварительным данным, среди погибших - 38 взрослых и один подросток. 25-летний водитель из Северной Ирландии задержан по подозрению в убийстве.
В новость внесена правка (18:42 мск) - передается с уточнениями в заголовке и тексте в связи с исправлением у агентства Reuters