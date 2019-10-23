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Водитель грузовика получил 4,5 года колонии за ДТП с пятью погибшими в Челябинской области

Также суд частично удовлетворил иски по моральному вреду восьми потерпевших на общую сумму 5,5 млн рублей

ТАСС, 23 октября. Каслинский городской суд (Челябинская область) вынес приговор 23-летнему гражданину Республики Казахстан. Он приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП, в котором погибли пять человек, сообщили в среду журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Каслинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 23-летнего гражданина Республики Казахстан. Судом виновному назначено наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортом на два года и шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

По данным ведомства, подсудимый 29 ноября 2018 года управлял неисправным автопоездом в составе грузового автомобиля Volvo 420 и прицепа. На 107 км дороги "Подъезд к городу Екатеринбургу" он потерял контроль над грузовиком из-за технической неисправности машины. В результате прицеп выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. В ДТП погибли двое водителей и трое пассажиров.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, также суд удовлетворил исковые требования о компенсации причиненного морального вреда. "У восьми потерпевших удовлетворены частично гражданские иски по моральному вреду на сумму 5,5 млн рублей. Также удовлетворен иск по материальному ущербу на сумму 271,1 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. Приговор не вступил в законную силу.

Теги
КазахстанРоссияЧелябинская область
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