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В Астрахани возбудили уголовное дело из-за непризнания аварийными 18 домов

Чиновники одного из районов города на протяжении нескольких лет не предпринимали никаких действий по выявлению домов, проживание в которых угрожает жизни и здоровью людей

АСТРАХАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Бывший начальник коммунального отдела администрации Ленинского района Астрахани и еще несколько неустановленных чиновников не включили 18 аварийных домов в программы переселения граждан. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в среду журналистам в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"По постановлению прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении бывшего начальника коммунального отдела администрации Ленинского района Астрахани и иных неустановленных лиц органа местного самоуправления", - сказано в сообщении.

Прокуратура установила, что в Ленинском районе Астрахани расположено 18 домов, которые имеют признаки аварийности, проживание в них угрожает жизни и здоровью людей. Районные чиновники на протяжении нескольких лет не принимали меры по выявлению этих домов и не инициировали процедуру признания их аварийными. В результате бездействия органа местного самоуправления дома не были включены в программы переселения граждан.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой.

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РоссияАстраханская область
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