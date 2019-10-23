В Астрахани возбудили уголовное дело из-за непризнания аварийными 18 домов

АСТРАХАНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Бывший начальник коммунального отдела администрации Ленинского района Астрахани и еще несколько неустановленных чиновников не включили 18 аварийных домов в программы переселения граждан. В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщили в среду журналистам в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"По постановлению прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении бывшего начальника коммунального отдела администрации Ленинского района Астрахани и иных неустановленных лиц органа местного самоуправления", - сказано в сообщении.

Прокуратура установила, что в Ленинском районе Астрахани расположено 18 домов, которые имеют признаки аварийности, проживание в них угрожает жизни и здоровью людей. Районные чиновники на протяжении нескольких лет не принимали меры по выявлению этих домов и не инициировали процедуру признания их аварийными. В результате бездействия органа местного самоуправления дома не были включены в программы переселения граждан.

Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой.