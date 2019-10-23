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Двум пострадавшим при наезде машин на толпу в Петербурге потребовалась госпитализация

Состояние одного из них стабильно тяжелое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Два человека госпитализированы в Петербурге после наезда двух машин на пешеходов, сообщила в среду вице-губернатор города Анна Митянина в своем аккаунте в Twitter. Остальным шестерым пострадавшим госпитализация не потребовалась.

"По состоянию на 18:00 в стационарах города остается два пострадавших: в НИИ скорой помощи - один в состоянии средней степени тяжести; в Мариинской больнице - один, состояние стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

Авария произошла в среду около полудня, седан Volkswagen Polo врезался в кроссовер Renault Kaptur, который от удара перевернулся. Оба автомобиля после столкновения сначала оказались на пешеходном переходе, по которому на зеленый сигнал светофора шли люди, затем Volkswagen выехал на тротуар. Сообщалось о восьми пострадавших.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen решил проехать перекресток Лермонтовского проспекта с набережной Обводного канала на запрещающий сигнал светофора. По факту аварии ГИБДД проводит проверку.

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РоссияСанкт-Петербург
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По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора
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