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МВД заблокировало доступ к статье BAZA о кетамине

В материале журналист рассказывает историю исследований кетамина и пробует экспериментальное лекарство на себе
Здание МВД РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание МВД РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. МВД России ограничило доступ интернет-пользователей к материалу одного из интернет-ресурсов об использовании психотропного вещества кетамин. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"МВД России проведена проверка статьи "Репортаж из кетаминового транса", опубликованной на одном из интернет-ресурсов, на предмет наличия в ней информации, запрещенной к распространению в Российской Федерации", - сказала Волк, отметив, что в статье рассказывается о способах использования психотропного вещества кетамин и якобы существующих положительных сторонах его потребления. "На основании экспертной оценки принято решение об ограничении доступа к ней, о чем в установленном порядке проинформирован Роскомнадзор", - сказала Волк.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о Telegram-канале Baza. В материале журналист рассказывает историю исследований кетамина и пробует экспериментальное лекарство на себе.

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