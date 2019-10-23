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В Нижегородской области ищут двух несовершеннолетних, ушедших из дома

Мальчики ушли 21 октября

ТАСС, 23 октября. Подростка и 10-летнего мальчика, ушедших из дома 21 октября, разыскивают в Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по области.

В среду в группе поисково-спасательного центра "Рысь" в "ВКонтакте" появилась информация о том, что в городе Кулебаки Нижегородской области 21 октября в 11:30 по местному времени 10-летний мальчик ушел из дома. До настоящего времени обратно он не вернулся.

"Полиция подключилась к поискам, он ушел со своим 15-летним другом, они раньше уже неоднократно уходили из дома, мы их ищем", - сказала собеседница агентства.

Теги
РоссияНижегородская область
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