Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Петербурге, где пострадали восемь человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело после ДТП на Лермонтовском проспекте, где столкнулись два автомобиля, а затем наехали на пешеходов. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

"По факту аварии Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД"). В рамках расследования будут установлены все обстоятельства и причины аварии", - говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла около полудня в среду. Серый седан Volkswagen Polo врезался в белый кроссовер Renault Kaptur, который от удара перевернулся. Оба автомобиля после столкновения сначала оказались на пешеходном переходе, по которому на зеленый сигнал светофора шли люди, затем Volkswagen выехал на тротуар. Как уточнили в управлении ГИБДД, по предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель Volkswagen решил проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадали восемь человек - семь пешеходов и водитель Renault. На месте работали спасатели МЧС, которым пришлось деблокировать женщину-водителя Renault из перевернутого автомобиля.