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Суд Петербурга отправил под домашний арест обвиняемого во взятке полицейского следователя

Евгений Кириллов признал свою вину

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга в среду отправил под домашний арест полицейского следователя Евгения Кириллова, обвиняемого в получении взятки за снижение материального ущерба при расследовании дела о мошенничестве. Как сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга, свою вину фигурант признал.

"Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Евгения Кириллова. Кириллов вину признал. С домашним арестом согласился", - сказано в сообщении.

По данным Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, Кириллов, будучи следователем отделения по расследованию преступлений против личности и собственности одного из территориальных следственных отделов МВД России, в ходе неоднократных встреч с подозреваемой по уголовному делу о мошенничестве потребовал от нее взятку в сумме 500 тыс. рублей. За эти деньги он обещал скорейшее окончание расследования, а также занижение суммы ущерба, причиненного подозреваемой.

Кроме того, как считают следователи, он обещал не выделять в производство отдельный материал, где могли оказаться признаки состава преступления по статье "Уклонение от уплаты налогов".

Полицейский был задержан 21 октября при получении от женщины 15 тыс. рублей, а также муляжа денежных средств на сумму 485 тыс. рублей.

В МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из ОВД по дискредитирующим основаниям.

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РоссияСанкт-Петербург
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