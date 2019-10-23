В Перми иномарка сбила пешеходов

ПЕРМЬ, 23 октября. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбила женщину и двух детей на обочине дороги в Перми, после чего въехала в здание. В результате пострадали три пешехода и водитель, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

"Женщина управляла автомобилем Nissan Micra, двигалась по улице Лебедева, не справилась с управлением, ее вынесло на обочину, где она наехала на пешеходов - женщину и двух детей. После этого женщина въехала в здание. В результате ДТП пострадали двое малолетних детей, они госпитализированы, водитель также госпитализирована с травмами головы, разовая медицинская помощь оказана женщине, которая сопровождала детей", - сообщил представитель ведомства.

Как уточнили в МВД, ДТП произошло в районе 15:00 мск.