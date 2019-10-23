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Источник: участник "Нового величия" Гаврилов попросил на Украине политическое убежище

Фигурантов дела обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политическое убежище на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Сергей Гаврилов перед очередным заседанием в Люблинском районном суде покинул территорию РФ и попросил политическое убежище у властей Украины", - сказал собеседник агентства, отказавшись от дальнейших комментариев.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает. Защитники других фигурантов также отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Участников "Нового величия" обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов. Уголовное дело Павла Ребровского, осужденного к 2,5 года колонии, поступило в Люблинский суд для нового рассмотрения после отмены приговора. Помимо Ребровского, в марте этого года был приговорен к 2 годам лишения свободы условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.

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