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В Нижнем Новгороде задержали троих экс-полицейских за превышение полномочий

По версии следствия, 17 марта 2015 года они избили задержанного, добиваясь от него признательных показаний

ТАСС, 23 октября. Следователи в Нижнем Новгороде задержали бывших сотрудников полиции, которых подозревают в превышении должностных полномочий, сообщается в среду на сайте СК по области.

"Следователем продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению нижегородца о противоправных действиях полицейских при его задержании, по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В ходе расследования уголовного дела следователи СК установили причастность к совершению данного преступления троих бывших сотрудников полиции, подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 17 марта 2015 года сотрудники управления уголовного розыска МВД России по области доставили в отдел полиции мужчину, подозреваемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. "В период нахождения мужчины в отделе полиции подозреваемые незаконно, с целью получения признательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления избили 27-летнего мужчину. Пострадавший обратился за медицинской помощью", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская область
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