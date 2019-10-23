В Нижнем Новгороде задержали троих экс-полицейских за превышение полномочий

ТАСС, 23 октября. Следователи в Нижнем Новгороде задержали бывших сотрудников полиции, которых подозревают в превышении должностных полномочий, сообщается в среду на сайте СК по области.

"Следователем продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению нижегородца о противоправных действиях полицейских при его задержании, по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). В ходе расследования уголовного дела следователи СК установили причастность к совершению данного преступления троих бывших сотрудников полиции, подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 17 марта 2015 года сотрудники управления уголовного розыска МВД России по области доставили в отдел полиции мужчину, подозреваемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. "В период нахождения мужчины в отделе полиции подозреваемые незаконно, с целью получения признательных показаний об обстоятельствах совершенного преступления избили 27-летнего мужчину. Пострадавший обратился за медицинской помощью", - уточняется в сообщении.