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В офисе "Комитета за гражданские права" в Москве снова идут обыски

Председатель организации Андрей Бабушкин уточнил, что они проходят параллельно с приемом граждан

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в среду проводят обыски в офисе общественной организации "Комитет за гражданские права". Прием граждан при этом продолжается, сообщил ТАСС председатель организации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.

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Обыски в московском офисе организации начались во вторник, после них был задержан зампредседателя, директор "Комитета за гражданские права" Андрей Маяков.

"У нас сейчас проходит обыск, который проводит Главное управление экономической безопасности и борьбы с коррупцией. Все достаточно корректно, были шероховатости, но мы их решили. Обыски идут параллельно с приемом граждан", - сказал он.

Кроме того, Бабушкин добавил, что с задержанным накануне Маяковым провели очную ставку. В четверг ему могут избрать меру пресечения.

В среду старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что Маяков задержан по подозрению в покушении на мошенничество на 2,5 млн рублей. За эти деньги Маяков обещал оказать содействие в проведении прокуратурой проверки законности приговора, но такой возможности при этом не имел. При этом, как отметил Бабушкин, сам зампредседателя вину не признает.

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