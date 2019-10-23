СМИ: в Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники

МЕХИКО, 23 октября. /ТАСС/. Взрыв в мастерской по производству пиротехники прогремел в среду в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Погибли как минимум два человека, еще шестеро получили травмы, сообщил телеканал Televisa.

Власти отправили несколько бригад спасателей и медиков для оказания помощи пострадавшим. На обнародованных телеканалом кадрах видно, что над местом взрыва поднимается густой столб белого дыма высотой несколько десятков метров.

По словам Рикардо Мусалема, координатора сил гражданской обороны региона, хозяева мастерской имели все необходимые для работы документы. Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося, никаких версий пока обнародовано не было.

В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков пиротехники, находившийся в Тультепеке. Жертвами трагедии стали 42 человека, десятки пострадали.