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Двоюродному брату экс-сенатора Арашукова предъявили обвинение по делу о хищении газа

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение двоюродному брату экс-сенатора Рауфа Арашукова Беслану Арашукову в причастности к крупному хищению газа. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Артем Шарко.

"Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе") <...>. Следствие считает его причастным к крупному хищению газа. Мой подзащитный не признает вину, мы считаем, что его задержание произведено с целью оказать давление на Рауля Арашукова", - сказал Шарко.

По его словам, Беслан Арашуков арестован до 22 декабря.

Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По делу задержан также его отец Рауль и еще ряд лиц.

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