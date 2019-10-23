CNN: уволен шериф округа во Флориде, где произошла стрельба в школе

ТАСС, 24 октября. Верхняя палата законодательного собрания американского штата Флорида приняла решение уволить со службы шерифа округа Броуард, где в прошлом году произошла массовая стрельба в школе. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN .

Управление шерифа Броуарда подверглось критике после стрельбы в одной из школ Паркленда близ Майами, где исключенный ученик расстрелял 17 человек. Выяснилось, что шериф Скотт Исраэль и его подчиненные недостаточно серьезно отнеслись к поступавшим жалобам и сообщениям о том, что Николас Круз, впоследствии открывший огонь, может представлять опасность. Кроме того, стало известно, что вооруженный сотрудник управления шерифа, в обязанности которого входила охрана школы, стоял у входа, когда разворачивалась трагедия, но ничего не предпринял.

По итогам проверки в деятельности управления шерифа были обнаружены нарушения, однако в течение почти года после стрельбы Исраэль продолжал исполнять свои обязанности. Губернатор Флориды Рон Десантис впоследствии отстранил Исраэля от службы, однако решение носило временный характер, так как полномочиями уволить шерифа обладает лишь верхняя палата заксобрания штата.

Как отмечает CNN, в среду подавляющим большинством голосов законодатели высказались за увольнение Исраэля. По данным телеканала, шериф надеялся вернуться на службу, однако члены заксобрания решили, что Исраэль несет ответственность за приведшие к трагедии ошибки своих подчиненных и не может в дальнейшем возглавлять управление.

Стрельба в одной из школ Паркленда произошла 14 февраля 2018 года. Открывший огонь Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушения дисциплины, был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется полицией США и продается в охотничьих магазинах. Крузу предъявлены обвинения в убийстве по 17 пунктам, он содержится под стражей в ожидании суда, начало которого запланировано на 2020 год. Ему грозит смертная казнь.