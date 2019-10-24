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В Хабаровском крае паводковые воды покинули территорию еще семи населенных пунктов

В пункте временного размещения в пострадавшем от паводка Комсомольске-на-Амуре находятся 32 человека, среди которых 10 детей

ТАСС, 24 октября. Еще семь населенных пунктов Хабаровского края за минувшие сутки освободились от паводковых вод, в четверг утром в регионе подтопленными остаются только семь поселений. Об этом сообщается на сайте краевого главка МЧС.

"За прошедшие сутки полностью освободились от воды населенные пункты Верхний Нерген Нанайского муниципального района, Гайтер Комсомольского муниципального района. В Ульчском районе вода полностью ушла с территории населенных пунктов Мариинский Рейд, Богородское, Мариинское, Сусанино, Кальма. В настоящий момент в зоне паводка продолжают оставаться 7 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подтоплены, в частности, три участка автодорог.

В пункте временного размещения в пострадавшем от паводка Комсомольске-на-Амуре до сих пор находятся 32 человека, в том числе 10 детей.

Паводок в Хабаровском крае начался в июле. Из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек и подъема грунтовых вод были подтоплены десятки населенных пунктов, в том числе Комсомольск-на-Амуре, в зону паводка попали около тысячи домов.

Теги
РоссияХабаровский край
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